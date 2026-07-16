再審法案１７日成立＝検察抗告を原則禁止―参院委可決、野党修正案は否決

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再審制度を見直す刑事訴訟法改正案は１６日の参院法務委員会で、自民党、日本維新の会、参政党、日本保守党の賛成多数で可決された。１７日の参院本会議で成立する見通しだ。冤罪（えんざい）被害者の早期救済に向け、再審開始決定に対する検察官の不服申し立て（抗告）を原則禁止するのが柱。立憲民主、公明両党などは内容が不十分だとして修正案を提出したが、賛成少数で否決された。

再審制度見直しは１９４８年の刑訴法制定後初めて。高市早苗首相は１６日の法務委で、改正案について「誤判からの確実な救済と手続きの円滑・迅速化を図るもので、間違いなく再審制度を大きく前進させる」と強調した。

改正案は「十分な根拠がある場合」にのみ検察抗告を例外的に認める。裁判所による検察への証拠提出命令を創設。一方で命令は再審請求との関連性や必要性を考慮して「相当と認めるとき」に限定し、検察が持つ証拠リストは再審請求者に開示されない。証拠を再審手続き以外の目的で第三者に提供することを罰則付きで禁じる。

これに対し、立民などの修正案は、検察抗告を全面禁止し、関連性を証拠提出命令の要件から外し、目的外使用の禁止規定を削除することを求める内容。立公両党に加えて共産党などが賛成したが、過半数に届かなかった。

参院法務委員会で答弁する高市早苗首相（中央）＝１６日午後、国会内

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