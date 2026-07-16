逮捕の看護師、病室に複数回出入り＝「便注入、死ぬか」と検索も―汚物混入死亡事件・千葉

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千葉県柏市の柏たなか病院で点滴に汚物が混入し、入院患者が死亡した事件で、殺人容疑で逮捕された元看護師、古川美由紀容疑者（５１）が事件直前、担当ではないのに、この患者の病室に複数回出入りしていたことが１６日、同病院への取材で分かった。

同容疑者がスマートフォンで「便注入、死ぬか」と検索していたことも捜査関係者への取材で分かった。

同病院の長谷川奉延院長は同日、記者会見で「無念な思いでこの世を旅立たれたことを深くおわび申し上げる」と謝罪。再発防止に向け、「全職員の倫理教育を再徹底する」と述べた。

病院側の説明によると、一緒に夜勤をした同僚の准看護師は事件直前、死亡した無職会田栄次さん＝当時（７５）＝の病室に古川容疑者が複数回出入りするのを目撃した。

古川容疑者は月４～５回夜勤などをする中で、会田さんと接する機会があったとみられるという。

准看護師は１月３０日午前４時ごろ、巡回中にベッドの上で苦しそうにする会田さんを発見した。連絡を受けて駆け付けた看護師長は、会田さんにつなげられた点滴の延長チューブ内に茶色い異物を確認。チューブを外し、滅菌カップに入れて保管したが、会田さんを処置中に古川容疑者がこれをスタッフステーションへ移した。その後、チューブを確認すると、異物は赤っぽく変色していたという。

古川容疑者は事件直後、出勤停止処分を受けた。約３週間後、連絡を受けた同病院が警察による捜査が始まったことを伝えると、「戻れないですよね」と話し、２月２４日に退職届を提出した。

元看護師の逮捕を受け、謝罪する柏たなか病院の長谷川奉延院長（中央）ら＝１６日午後、千葉県柏市

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