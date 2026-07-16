【動画】日産、新型エルグランド発表＝１６年ぶり全面刷新

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日産自動車は１６日、１６年ぶりの全面刷新となる７人乗りの新型高級ミニバン「エルグランド」を横浜市内で発表した。４代目となる新型は第３世代となる「ｅ－ＰＯＷＥＲ」を搭載したハイブリッド車（ＨＶ）で、高い静粛性と燃費性能を両立。四輪制御技術「ｅ－４ＯＲＣＥ」も導入し、操縦安定性を向上させた。

先代比で全長３０ミリ、全幅４５ミリ、全高１６０ミリ、ボディーサイズを拡大。フロントグリルには、日本の伝統工芸「組子」をモチーフにしたデザインを施し、「時を超えて受け継がれる日本のＤＮＡ」を表現した。

アイポイントは高く設定。３列目シートからも前方の視界を確保した。室内空間は広く、助手席と２列目シートのオットマンが同時に使用できる。

前輪に最高出力１５１ｋＷ、最大トルク３３０Ｎｍ、後輪に最高出力１００ｋＷ、最大トルク１９５Ｎｍを発揮するモーターを搭載。先進のサスペンションにより、静粛性や快適な乗り心地も実現した。

受注はすでに６０００台を超えている。価格は６８９万７０００円（税込み）から。【時事通信社】

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