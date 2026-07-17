キオクシアの特許侵害認定＝賠償金３７０億円―米陪審評決

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【ニューヨーク、シリコンバレー時事】米南部テキサス州の連邦地裁の陪審は１６日、半導体メモリー大手キオクシアホールディングス（ＨＤ）傘下の事業会社と米国子会社が、米衛星通信会社バイアサットのメモリー半導体に関する特許を侵害したと認定する評決を出した。損害賠償額は約２億２９００万ドル（約３７０億円）に上る。

キオクシアＨＤは１７日、控訴などを含め「あらゆる法的手段を講じる」方針を明らかにした。

訴訟は、バイアサットが２０２１年１１月に起こした。訴状によると、バイアサットは消費電力を抑えながらメモリー上のデータのエラーを訂正する技術に関する特許を保有。キオクシア側が特許を侵害するメモリー製品を米国内で製造・販売するなどしていたと訴え、損害賠償を求めていた。

ロイター通信によれば、キオクシア側は裁判でバイアサットの主張を否定し、この特許は無効だと反論していた。

キオクシアＨＤは声明で、「バイアサット社の主張および陪審の判断は到底容認できるものではない」と強調した。ただ、評決が製品・サービスの提供に及ぼす影響はないという。業績への影響は「精査中」とした。

半導体メモリー大手キオクシアホールディングスのロゴマーク

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