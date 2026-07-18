ｉＰｈｏｎｅ、日本で値上げ＝「１７」標準は１０％、円安影響か―米アップル

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【シリコンバレー時事】米アップルは１７日、主力のスマートフォン「ｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）」の日本での販売価格を引き上げた。直販サイトでの価格を改定した。昨年９月に発売した最新の「１７」シリーズの標準機種は、最小容量のもので１０％、１万３０００円の引き上げとなった。

米国での販売価格は据え置かれており、１ドル＝１６２円台で推移する歴史的な円安を反映した可能性がある。

「１７」シリーズの標準機種は記憶容量が２５６ギガバイトのもので１４万２８００円となった。上位機種の「１７プロ」も最小容量で８％値上げされ１９万４８００円からとなった。画面サイズの大きい「１７プロマックス」も１０％、薄型の「エア」も１１％引き上げられた。今年３月発売の廉価版「１７ｅ」も８％値上げされ、１０万７８００円からとなった。

米アップルのスマートフォン「ｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）１７」シリーズ＝２０２５年９月、東京都中央区

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