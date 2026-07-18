「先人の作品づくりを守る」＝スタジオ跡地で追悼式―京アニ放火事件７年

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アニメ制作会社「京都アニメーション」第１スタジオ（京都市伏見区）が放火され、中にいた７０人のうち３６人が死亡、３２人が重軽傷を負った事件から７年となった１８日、現場のスタジオ跡地で同社主催の追悼式典が非公開で行われた。遺族や八田真一郎社長らが参列し、犠牲者の冥福を祈った。

関係者によると、式は午前１０時３５分ごろに始まり、遺族や従業員ら約１４０人が参列。黙とうをささげ、犠牲者に花を手向けた。

遺族代表は追悼の言葉で「あなたたちの名前がエンドロールからなくなっても、つないでくれた技術で、気持ちで、こだわりで、作品の中で会える」と語り掛けた。

事件後入社した社員は「皆さんが作品に懸ける姿をこの目で見て感じたかった」と吐露。「『良い作品』を作り上げるために真摯（しんし）に取り組む私たちを見守っていてください」などと追悼した。

同社設立当時から社長だった八田英明さんは２月、病気のため７６歳で死去。後任に就いた長男真一郎さんは「先人たちが築いてきた理念や作品づくりを大切に守りながら、今後も誠実に歩んでまいりたい」とするコメントを発表した。

京都アニメーション放火殺人事件の現場跡地で行われた追悼式＝１８日午前、京都市伏見区（同社提供）

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