高校生が硫黄島訪問＝戦没者に献花、記憶継承―厚労省

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戦争体験者が少なくなる中、記憶を継承していくため、戦後８０年の節目に厚生労働省が実施した作文コンクール受賞者の高校生らが１８日、太平洋戦争の激戦地、硫黄島（東京都小笠原村）を訪れた。

訪問したのは、昨年行われた「戦後８０年記憶の継承作文コンクール」で受賞した高校生と大学生計９人とその家族。硫黄島は慰霊事業などを除き、民間人の立ち入りが制限されている。

硫黄島に到着した高校生らは、天山地区にある戦没者慰霊碑で黙とうした。高校３年の弟子丸香里奈さん（１７）＝鹿児島市＝が代表して白い花束を供えて献水し、他の参加者も白菊を１本ずつ供えた。その後、兵団司令部壕（ごう）、遺骨収集や調査の現場を見学し、激しい戦闘が行われた摺鉢山も訪れた。

弟子丸さんは「私たちができるのはこの経験を伝えること。今も戦争をしている国があり、平和について世界中で学んでほしい」と訴えた。高校３年生の小田島誠慈さん（１７）＝埼玉県坂戸市＝は「日本本土を守るんだという決意を持って亡くなられたと思うと、遺骨を残したままにしておくのは申し訳ない。まだ残っている方を早く帰してあげたい」と戦没者に思いをはせた。

硫黄島天山地区の戦没者慰霊碑に献花する弟子丸香里奈さん（手前）＝１８日午前、東京都小笠原村（代表撮影）

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