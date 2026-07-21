中国、日本ＥＥＺ内で射撃訓練＝ロシア艦艇も付近航行

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防衛省は２１日、中国海軍のミサイル駆逐艦が１９日に小笠原諸島の日本の排他的経済水域（ＥＥＺ）内で射撃訓練を実施したのを確認したと発表した。付近ではロシア海軍のフリゲート艦も確認された。同省が中国の艦艇によるＥＥＺ内での射撃を公表したのは初めて。

政府は中国に対し、周辺の船舶の航行に危険を及ぼし得ると外交ルートを通じて申し入れた。木原稔官房長官は２１日の記者会見で「中ロ両軍の軍事面での連携強化に向けた動きの一環と認識しており、動向を懸念を持って注視する」と語った。

同省などによると、１９日午前２時ごろ、沖ノ鳥島（東京都）の南西約３３０キロの海域を中国艦艇３隻とロシア艦艇１隻が北東に向かって航行するのを海自が確認。その後、そのうちの１隻である中国のミサイル駆逐艦が、同島の南西約１８０キロのＥＥＺ内で機関銃による射撃訓練を行った。

射撃訓練の直前に中国海軍の艦艇から周辺の船舶に無線で実施通告があったという。

英国を訪問中の小泉進次郎防衛相は２０日の講演で、中ロ両軍が日本のＥＥＺ内で実弾演習を行ったと説明。日本周辺で相次ぐ両軍爆撃機による共同飛行に触れ、「中ロは軍事協力を深化させている」と警戒感を示した。

射撃訓練を行う中国海軍ルーヤンⅢ級ミサイル駆逐艦（左）とロシア海軍ステレグシチー級フリゲート艦（防衛省統合幕僚監部提供）

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