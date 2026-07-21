衆院議員資産、平均３２８２万円＝自民・逢沢氏が最多８億円弱―資産公開
Newsfrom Japan政治・外交
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
衆院は２１日、２月の衆院選で当選した全議員４６５人の資産等報告書を、国会議員資産公開法に基づき公開した。時事通信の集計で、資産総額の平均は３２８２万円（１万円未満四捨五入、以下同）。２０２５年４月の前回公開から６１３万円増えた。
最多は自民党の逢沢一郎氏（岡山１区）の７億９０４４万円だった。内訳は、土地と建物を合わせた不動産（固定資産税課税標準額）が７億２４４万円、預金や金銭信託など金融資産が８８００万円。株式２銘柄・約２７７万株も記載した。
２位は同党の高木宏寿氏（北海道３区）で７億８９０９万円。前回首位だった同党の麻生太郎元首相（福岡８区）は、６億１５３万円で３位に後退した。
資産が１億円を超えたのは２７人。「ゼロ」は８３人だった。
資産別の平均は、不動産２２４２万円、金融資産１０４０万円。男女別は男性３６１３万円、女性１３４８万円だった。
政党別で見ると、自民が４０５９万円でトップ。国民民主党２３７８万円、日本維新の会１６０１万円、中道改革連合１５９６万円、参政党１４４５万円、チームみらい８３１万円、共産党７６１万円と続いた。公開対象の議員が１人のれいわ新選組は７０１万円。
今回の資産等報告書には、任期開始日の２月８日時点で本人が保有する資産が記されている。
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]