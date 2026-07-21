党首トップは藤田氏１４１８万円＝資産比較、首相２位―資産公開

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２１日公開の衆院議員資産で各党党首級を比較すると、日本維新の会の藤田文武共同代表が１４１８万円でトップとなった。次いで高市早苗首相（自民党総裁）の１１４３万円。ただ、いずれも全議員平均の３２８２万円を下回った。

藤田氏の資産は、地元・大阪府寝屋川市の土地・建物１１４２万円が中心。金銭信託２７６万円も保有している。

首相は、全額を地元・奈良市に所有する土地・建物が占めた。普通自動車１台も記した。

共産党の田村智子委員長が６４３万円で３位。内訳は、長野県小諸市の土地・建物１４３万円と、貯金５００万円だった。

中道改革連合の小川淳也代表は預金４７６万円と株式１銘柄４００株を記載。国民民主党の玉木雄一郎代表は「ゼロ」と報告した。

国会に議席を有する１２党の党首級のうち、７人は参院議員のため、今回の公開対象に含まれていない。１月公開の参院議員資産によると、チームみらいの安野貴博党首が３億６０９８万円、日本保守党の百田尚樹代表が２億３４６４万円だった。

日本維新の会の藤田文武共同代表

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