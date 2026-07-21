党首トップは藤田氏１４１８万円＝資産比較、首相２位―資産公開

政治・外交

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２１日公開の衆院議員資産で各党党首級を比較すると、日本維新の会の藤田文武共同代表が１４１８万円でトップとなった。次いで高市早苗首相（自民党総裁）の１１４３万円。ただ、いずれも全議員平均の３２８２万円を下回った。

藤田氏の資産は、地元・大阪府寝屋川市の土地・建物１１４２万円が中心。金銭信託２７６万円も保有している。

首相は、全額を地元・奈良市に所有する土地・建物が占めた。普通自動車１台も記した。

共産党の田村智子委員長が６４３万円で３位。内訳は、長野県小諸市の土地・建物１４３万円と、貯金５００万円だった。

中道改革連合の小川淳也代表は預金４７６万円と株式１銘柄４００株を記載。国民民主党の玉木雄一郎代表は「ゼロ」と報告した。

国会に議席を有する１２党の党首級のうち、７人は参院議員のため、今回の公開対象に含まれていない。１月公開の参院議員資産によると、チームみらいの安野貴博党首が３億６０９８万円、日本保守党の百田尚樹代表が２億３４６４万円だった。

日本維新の会の藤田文武共同代表日本維新の会の藤田文武共同代表

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