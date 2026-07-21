羽田１．９億円襲撃で４人再逮捕＝強盗未遂容疑―警視庁

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羽田空港（東京都大田区）の立体駐車場で現金計１億９５００万円を運んでいたグループが襲われた事件で、警視庁暴力団対策課は２１日、強盗未遂容疑で、リーダー格とみられる住所職業不詳、小山義翔容疑者（２０）ら１６～２２歳の４人を再逮捕した。認否を明らかにしていない。

逮捕容疑は１月３０日未明、現金を運んでいた４人グループの車に横付けして車を止め、男性（５１）の顔に催涙スプレーを吹き付けるなどの暴行を加え現金計１億９５００万円を奪おうとしたが、何も取らずに逃走した疑い。

同課によると、男性は金の取引や知人からの出資で得た現金を香港に運び、暗号資産（仮想通貨）に交換しようとしていたという。襲撃を受けた４人のうち２人は、そのまま香港へ渡航したが、現地で現金約５１００万円を奪われた。うち１人は地元警察に別の男らと逮捕され、その後起訴された。

小山容疑者らは事件の約２分前、無関係の男性からボストンバッグを盗もうとしたとして、窃盗未遂容疑で逮捕された。標的を間違えたとみられるという。

事件があった羽田空港の駐車場＝３０日、東京都大田区

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