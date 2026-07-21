岐阜と愛知で４０度台＝初「酷暑日」、熱中症警戒を―気象庁

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東北地方南部から九州は２１日も高気圧に覆われて晴れ、関東と東海を中心に気温が大幅に上がった。気象庁によると、岐阜県多治見市で４０．３度、同県郡上市・八幡で４０．０度、愛知県豊田市で４０．１度を観測。全国で初めて、同庁が今年４月に新たに導入した最高気温４０度以上の「酷暑日」になった。

郡上市・八幡と豊田市は地点ごとの最高記録を更新。名古屋市で３９．７度、茨城県古河市で３９．６度など、酷暑日に迫る所も相次いだ。主要都市は仙台３５．６度、東京都心（千代田区）３６．４度、大阪３７．１度、福岡３５．３度となった。３５度以上の猛暑日になった所は今年最多の２７８地点に上り、全国観測点の３割を占めた。

埼玉県熊谷市は、２１日は予想された４０度に到達せず、３８．６度だった。しかし、甲府市や名古屋市とともに２２、２３日と続けて４０度になると予想される。岐阜市も２３日に４０度になる見込み。２２日は東・西日本の全都府県と福島県、沖縄県・大東島地方に熱中症警戒アラートが出された。

厳しい暑さの中、日傘を差して歩く人たち＝２１日午後、名古屋市中区

厳しい暑さの中、日陰で信号待ちをする人たち＝２１日午後、名古屋市中区

最高気温３８．６度を観測した埼玉県熊谷市＝２１日午後

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