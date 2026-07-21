犠牲者１１人を追悼＝市幹部「改めて人災認識」―明石歩道橋事故２５年・兵庫

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兵庫県明石市の歩道橋で２００１年７月、花火大会の見物客らが密集して「群衆雪崩」が発生し、１１人が亡くなった事故は２１日、発生から２５年を迎えた。現場の歩道橋では遺族や市民らが慰霊碑の前で犠牲者の冥福を祈った。

これに先立つ１７日、市は群衆事故の仕組みや防止策に詳しい関西大の川口寿裕教授（群衆安全学）を招き、幹部職員らに講義を実施。川口教授は「過密状態をつくらないことが最も重要」と強調した。市の仲川剛・危機管理監は「群衆事故は人災だと改めて認識した」と話した。

２３年に解散した「明石歩道橋犠牲者の会」の会長を務めた下村誠治さん（６８）は２１日午前、新人職員に研修を行い、事故現場を案内した。事故で次男智仁ちゃん＝当時（２）＝を亡くした下村さんは「２５年たっても悲しみや怒りは変わらない。被害者の思いを無駄にしないよう、安全安心の文化をつくってほしい」と語った。

事故は０１年７月２１日、市主催の花火大会で発生。最寄りのＪＲ朝霧駅と花火会場を結ぶ歩道橋に多数の見物客が集まって群衆雪崩が起き、子ども９人を含む１１人が死亡、２４７人が負傷した。

兵庫県明石市の幹部職員らに、群衆事故について講義する関西大の川口寿裕教授＝１７日、同市

兵庫県明石市の新人職員に事故現場を案内する遺族の下村誠治さん＝２１日午前、同市（一部画像処理しています）

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