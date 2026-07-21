首都圏新築マンション、１億円突破＝都心部周辺がけん引―２６年１～６月

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不動産経済研究所は２１日、２０２６年１～６月に首都圏（１都３県）で発売された新築マンションの１戸当たり平均価格が前年同期比１３．１％上昇の１億１３５万円となり、最高値を更新したと発表した。上半期として１億円を突破するのは初めて。東京２３区の高額物件や、都心部に近い周辺エリアが価格上昇をけん引した。

微減した埼玉県を除き、東京２３区、東京都下、神奈川・千葉両県でいずれも最高値を記録した。東京２３区は９．１％上昇の１億４２４９万円と過去最高を更新し、上半期として４年連続で１億円台を付けた。船橋市で高額マンションが発売された千葉県は５６．８％上昇の８９９７万円だった。

建築費高騰や東京２３区でのマンション用地不足により、都心部周辺エリアの物件が増加し、人気も高まっている。松田忠司上席主任研究員は「秋に多少価格が落ち着いても、（首都圏で）１億円に近い水準で推移する可能性は十分にある」と指摘した。

東京都内のタワーマンション群＝２０２５年１２月

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