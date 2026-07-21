ブタ腎移植、２９年にも承認申請＝北大病院などで治験―明大発ベンチャー

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明治大発ベンチャー「ポル・メド・テック」（川崎市）などは２１日、神奈川県鎌倉市で記者会見を開き、遺伝子改変したブタの腎臓をヒトに移植する国内初の臨床試験（治験）について、２０２９年にも条件付きで製造販売の承認申請を目指す方針を明らかにした。治験は湘南鎌倉総合病院（同市）と北海道大病院（札幌市）で実施し、３３年の本承認を目標に掲げる。

米バイオ企業イージェネシスが開発した遺伝子改変ブタの細胞を輸入し、国内でクローンブタを生産。摘出した腎臓を患者に移植する。米国の治験で使用しているブタと同じ品質であることを遺伝子発現の状態などから確認した上で、２８年にも治験を開始する考えだ。

ブタから腎臓を摘出する手術の訓練を行った湘南鎌倉総合病院の田辺一成医師は、「血管の構造や摘出方法はヒトとほとんど変わらず、使用する機材も同じ。安全に実施できた」と説明した。

ブタの腎臓をヒトに移植する臨床試験（治験）について記者会見する「ポル・メド・テック」の長嶋比呂志氏（左）ら＝２１日午後、神奈川県鎌倉市

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