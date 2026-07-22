高市首相秘書、中傷動画疑惑を否定＝「作成・発信せず」陳述書提出

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高市早苗首相は２２日、中傷動画作成疑惑を巡る木下剛志・公設第１秘書の陳述書を衆院予算委員長に提出した。木下氏は「他の候補を誹謗（ひぼう）中傷するような動画を作成・発信することは行っていない」と関与を否定した。野党は２４日の衆院予算委員会の集中審議で首相を追及する構えだ。

自民党総裁選や衆院選で木下氏が主導して高市陣営が他陣営を中傷する動画をＳＮＳに投稿していたとする週刊文春の報道を受け、首相は６月２２日の衆院予算委で、秘書の陳述書を提出する意向を示した。陳述書の内容はこれまでの首相の主張に沿った内容だ。

動画作成に関わったと証言した男性は「（木下）秘書とやりとりして実施した」と話していた。木下氏は陳述書で、この男性について、顔と名前に明確な記憶がなく「お会いしたこともない方」と説明。ただ、総裁選前に行ったオンライン会議の相手がこの男性だったと「徐々に思い当たるようになった」と記した。

木下氏はオンライン会議について「ＳＮＳ戦略の経験を伺い、総裁選情勢の意見交換をしたのだろう」と振り返った。この場で中傷動画の作成依頼はしていないと強調した。

週刊文春が電子版で公開した、昨年１２月のオンライン会議の記録とされる音声についても「会議参加は否定しないが、音声がこの会議のものか、自分の声か、確証が持てない」とつづった。

衆院選の際に男性と動画作成についてメールなどで連絡を取り合っていたとの報道に関しては「私の側に記録は見つからないし、記憶もない」と説明した。

首相の名前を使った暗号資産「ＳＡＮＡＥ ＴＯＫＥＮ（サナエトークン）」については「暗号資産として発行するという説明を受けたことは一度もない」と指摘した。

首相官邸に入る高市早苗首相（左）＝２２日午前、東京・永田町

衆院予算委員会理事懇談会に臨む坂本哲志委員長（奥中央）ら＝２２日午後、国会内

中道改革連合の代議士会に臨む小川淳也代表＝２２日午後、国会内

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