ＡＳＥＡＮと協力強化＝日米豪印外相、中国念頭に

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日本と米国、オーストラリア、インド４カ国は２２日（日本時間同）、フィリピンのマニラで外相会合を開いた。中国の覇権主義的な動きを踏まえ、４カ国の連携枠組み「クアッド」として東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）との協力を強化する方針で一致した。

茂木敏充外相、ルビオ米国務長官、ウォン豪外相、ジャイシャンカル印外相が出席した。４氏は５月にもインドで集まっているが、間を置かずに会うことで連携を深め、クアッド首脳会合につなげる狙いだ。

今回はＡＳＥＡＮとの協力に関する共同報道発表を発出。ＡＳＥＡＮの「包括的・戦略的パートナー」としてインド太平洋地域の海洋安全保障を支える姿勢を示した。

会合では東・南シナ海情勢について認識を共有。茂木氏は中国を念頭に力や威圧による一方的な現状変更に反対する立場を表明し、重要鉱物などの輸出規制に対して「深刻な懸念」を訴えた。

フィリピンで４カ国外相会合を開いた（左から）茂木敏充外相、ジャイシャンカル印外相、ルビオ米国務長官、ウォン豪外相＝２２日、マニラ（外務省提供）

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