ウナギ、稚魚豊漁で値下げも＝完全養殖も登場、商戦本格化
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２６日の「土用の丑（うし）の日」を前に、スーパーや百貨店のウナギ商戦が本格化している。昨年は稚魚が豊漁で、今年の養殖ウナギの価格は昨年に比べ下落。原材料価格の高騰で食品の値上げが相次ぐ中、大手スーパー２社は主力商品の値下げに踏み切った。世界初となる完全養殖ウナギの販売を始めた百貨店もあり、小売り各社は幅広い品ぞろえで消費者の取り込みを図っている。
イオンリテール（千葉市）は、代表商品である鹿児島県産ウナギのかば焼き大サイズ（１５６グラム）を、本体価格が昨年比５００円安となる２１８０円（税別）で販売を始めた。２４日からは、大サイズの約２倍となる３００グラムも新たに用意。担当者は「値段が下がり良い機会なので、多くの人に楽しんでほしい」と話す。
イトーヨーカ堂（東京）も、静岡県産ウナギを使ったうな重を２５日から販売する。本体価格は昨年より４００円安い１９８０円（税別）とした。広報担当者は「ウナギ以外のコストは高騰しているが、対象商品を絞ることで４００円の値下げを実現した」と説明する。
新たな取り組みを進める百貨店もある。日本橋三越本店は２２日、７３点の数量限定で、完全養殖ウナギのかば焼きの販売を始めた。価格は１尾入りの約１６５グラムで税込み５５００円とやや強気の設定だ。それでも、開店前の７時から並んだという５０代の男性は「（水産資源保護につながる）完全養殖なら食べたいという気持ちで来た。日常的に流通するようになればいい」と期待を寄せた。
完全養殖ウナギは、天然の卵や稚魚に頼らず、卵から成魚まで人の手で育て、山田水産（大分県佐伯市）が５月に世界で初めて試験販売を開始したものを使用している。初日に店頭に立った同社の加藤尚武取締役によると、前回の試験販売では「おいしい」という声が多かったといい、「百貨店という場所でお客さまに購入いただけるのか確認したい」と語った。
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