ウナギ、稚魚豊漁で値下げも＝完全養殖も登場、商戦本格化

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２６日の「土用の丑（うし）の日」を前に、スーパーや百貨店のウナギ商戦が本格化している。昨年は稚魚が豊漁で、今年の養殖ウナギの価格は昨年に比べ下落。原材料価格の高騰で食品の値上げが相次ぐ中、大手スーパー２社は主力商品の値下げに踏み切った。世界初となる完全養殖ウナギの販売を始めた百貨店もあり、小売り各社は幅広い品ぞろえで消費者の取り込みを図っている。

イオンリテール（千葉市）は、代表商品である鹿児島県産ウナギのかば焼き大サイズ（１５６グラム）を、本体価格が昨年比５００円安となる２１８０円（税別）で販売を始めた。２４日からは、大サイズの約２倍となる３００グラムも新たに用意。担当者は「値段が下がり良い機会なので、多くの人に楽しんでほしい」と話す。

イトーヨーカ堂（東京）も、静岡県産ウナギを使ったうな重を２５日から販売する。本体価格は昨年より４００円安い１９８０円（税別）とした。広報担当者は「ウナギ以外のコストは高騰しているが、対象商品を絞ることで４００円の値下げを実現した」と説明する。

新たな取り組みを進める百貨店もある。日本橋三越本店は２２日、７３点の数量限定で、完全養殖ウナギのかば焼きの販売を始めた。価格は１尾入りの約１６５グラムで税込み５５００円とやや強気の設定だ。それでも、開店前の７時から並んだという５０代の男性は「（水産資源保護につながる）完全養殖なら食べたいという気持ちで来た。日常的に流通するようになればいい」と期待を寄せた。

完全養殖ウナギは、天然の卵や稚魚に頼らず、卵から成魚まで人の手で育て、山田水産（大分県佐伯市）が５月に世界で初めて試験販売を開始したものを使用している。初日に店頭に立った同社の加藤尚武取締役によると、前回の試験販売では「おいしい」という声が多かったといい、「百貨店という場所でお客さまに購入いただけるのか確認したい」と語った。

イオンスタイル品川シーサイドのウナギ売り場＝６月２４日、東京都品川区

日本橋三越本店で販売される山田水産の完全養殖ウナギのかば焼き＝２２日午前、東京都中央区

イトーヨーカ堂がイトーヨーカドーなどで販売する「静岡県浜名湖産うなぎ使用 うな重」（イトーヨーカ堂提供）

イオンリテールが販売する「トップバリュ グリーンアイナチュラル 鹿児島県産うなぎ蒲焼 大」＝６月２４日、東京都品川区

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