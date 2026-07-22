熱中症搬送、１週間で１万人突破＝暑さ「もはや災害」―総務省消防庁

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総務省消防庁は２２日、熱中症で救急搬送された人が１３～１９日の１週間で１万８５７人だったと発表した。今年の調査を始めた５月１日以降、１週間で初めて１万人を突破。前週（６～１２日）の４５８０人から約２．４倍に急増した。消防庁はここ数日の暑さについて「もはや『災害』といっても過言ではない」と警鐘を鳴らしている。

搬送者のうち、６５歳以上の高齢者は６７３４人で全体の６割以上を占めた。死者は１４人で、３週間以上の入院が必要な重症者は３２１人。発生場所別では、自宅などの「住居」が４５２３人と最も多かった。

７月に入り、全国的に気温が上昇し、３５度以上の猛暑日となる地点が増加。岐阜県多治見市や三重県桑名市などでは最高気温４０度以上の酷暑日を観測し、危険な暑さとなっている。

同庁は急激な暑さに体が慣れていないとして、喉の渇きを感じる前に水分や塩分を補給するよう求めるとともに、熱中症警戒アラートが発表された日は外出をできるだけ控えるよう注意を呼び掛けている。

東京・銀座の横断歩道を日傘を差して歩く人たち＝２０日、東京都中央区

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