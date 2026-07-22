【動画】ＢＭＷ、新型ＥＶ「ｉＸ３」発表＝「ノイエ・クラッセ」第一弾

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独ＢＭＷの日本法人ビー・エム・ダブリューは２２日、ＳＵＶ（スポーツ用多目的車）タイプの新型電気自動車（ＥＶ）「ｉＸ３ ５０ ｘＤｒｉｖｅ」を東京都内で発表した。ＢＭＷブランドの新コンセプト「ノイエ・クラッセ」の第一弾モデル。前後にモーターを搭載した四輪駆動で、一充電当たりの走行距離は９０６キロに達する。

フロントマスクは、１９６０年代のＢＭＷをモチーフに、これまでのモデルから大幅刷新。発光するキドニー・グリルと縦型ヘッドライトを組み合わせ、新世代ＢＭＷを象徴する先進的なデザインに仕上げた。

ボディーサイズは、全長４７８０ミリ、全幅１８９５ミリ、全高１６３５ミリ。駆動用モーターはシステムトータルで、最高出力３４５ｋＷ、最大トルク６４５Ｎｍを発揮する。車両重量は２３３０キロ。ＢＭＷ初の最大３２０ｋＷ充電に対応し、１５分の急速充電で最大約４２０キロ走行できる。

運転席の周辺も大幅に変更。フロントガラス下部には、約１１０センチにわたる情報表示エリアを設け、スピードメーター、充電状態などが確認できるようにした。これに伴い、ステアリング奥のメーターパネルは廃止した。

走行性能や電力効率の向上につながる新技術も採用。駐車スペースを検知した後、ドライバーの操作なしで駐車を完了する機能も標準装備する。価格は９８２万円（税込み）から。納期は７月下旬以降を予定。【時事通信社】

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