セブンで人気キャラ不正転売＝オーナーら関与で加盟店に警告

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セブン―イレブン・ジャパン（東京）が、アニメやゲームの人気キャラクター商品の不正転売が一部店舗で行われていたとして、全国の加盟店に警告していたことが２３日、分かった。オーナーや従業員が商品を店頭に並べる前に買い占めや取り置きをし、転売していた事例があったという。

１３日付で加盟店に送った警告文書には、「一部店舗において、事前に販促物等で告知した日時前の販売、店舗関係者による買い占めや転売がＳＮＳやお客さまからの指摘により確認されている」と明記。店舗関係者による優先的な購入や、販売開始前の事前予約・取り置きを行わないことなどを厳守するよう求めている。

同社は、お客様相談室にも苦情が寄せられているとして、「一部店舗による不適切な行為が顧客からの信頼低下やチェーン全体のブランド毀損（きそん）につながっている」と説明。「より多くのお客さまに公平に商品をお買い求めいただけるよう、店舗への注意喚起を徹底していく」とコメントした。

セブン―イレブンの看板

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