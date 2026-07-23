元プロテニスの平木理化容疑者逮捕＝特殊詐欺関与か、容疑否認―高知県警

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ＳＮＳを利用した特殊詐欺に関与して現金をだまし取ったとして、高知県警宿毛署は２３日までに、元女子プロテニス選手の会社員、平木理化容疑者（５４）＝千葉県白井市堀込＝を詐欺容疑で逮捕した。「身に覚えがない」と容疑を否認しているという。

逮捕容疑は２０２２年２月１５日～５月３０日、氏名不詳者と共謀し、鹿児島市内に住む当時５０代の女性から現金３０万円をだまし取った疑い。

同署によると、女性はフランスの病院で働く整形外科医の男を名乗る人物からＬＩＮＥで「荷物が税関で止められている。証明書代が必要」などと言われ、平木容疑者名義の銀行口座に現金３０万円を振り込んだという。

３０万円のうち約２７万円は同容疑者名義の暗号資産の口座を通して別の口座に移されていた。防犯カメラには同容疑者とみられる人物が現金を引き出している様子が映っていたという。別の特殊詐欺事件の捜査の過程で関与が浮上した。

平木容疑者は１９９７年全仏オープンの混合ダブルスで優勝している。

平木理化容疑者

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