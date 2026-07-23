浜松・天竜で今年最高４１．１度＝東海で酷暑日３日連続、４県７地点―熱中症防止を・気象庁

Newsfrom Japan

東・西日本は２３日も太平洋高気圧に覆われて晴れ、東海では最高気温４０度以上の酷暑日になる所が３日連続であり、４県計７地点に上った。気象庁によると、静岡県浜松市天竜区・佐久間では４１．１度を観測し、今年の全国最高気温を更新した。愛知県豊田市と岐阜県美濃市は４０．８度、三重県桑名市は４０．７度、岐阜県下呂市は４０．４度、浜松市中央区と岐阜県多治見市は４０．２度となった。

静岡地方気象台によると、２０日に梅雨明けが発表されて以来、日射が強い日が続き、高温の空気がたまった状態だという。天竜区・佐久間の４１．１度は国内統計史上、埼玉県熊谷市や浜松市中央区と並んで６番目の高温記録となった。最高は群馬県伊勢崎市で昨年８月５日に観測した４１．８度。

多治見市は３日連続で酷暑日になった。これまでの酷暑日の連続最長記録は高知県四万十市・江川崎で２０１３年８月に記録した４日。

２３日は名古屋市で３９．９度、京都市で３９．７度など、酷暑日に迫る所も多かった。東京都心（千代田区）は３６．９度、大阪市は３８．３度、福岡市は３５．２度を観測した。２４日は神奈川県から沖縄県の多くの府県に熱中症警戒アラートが出され、同庁は引き続き冷房を使うなどして熱中症を防ぐよう呼び掛けている。

厳しい日差しの中、日傘を差して歩く人たち＝２３日午後、名古屋市中区

厳しい暑さとなり、「逃げ水」が見られた名古屋市内＝２３日午後、名古屋市中区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]