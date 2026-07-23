焼き肉チェーン元社長逮捕＝「エンジェル税制」悪用か―所得税３．６億円脱税容疑・横浜地検

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自身が経営していた会社の株式売却益を申告せず、所得税約３億６７００万円を脱税したとして、横浜地検特別刑事部は２３日、所得税法違反容疑で、焼き肉チェーン「ニュールック」元社長の金本重徳こと金重徳容疑者（５５）＝横浜市旭区＝を逮捕した。

関係者によると、同容疑者は２０２３年４月、自身が保有するニュールック株を焼き肉チェーン大手の「あみやき亭」（愛知県春日井市）に売却。株式売却益をベンチャー企業に投資すれば一定額が非課税となる優遇措置「エンジェル税制」を使って、知人が経営する企業に「投資」した。

ただ、この企業の活動に資金が使われた形跡はなく、自身が関係する別の会社に大半を還流させるなどの手口で、脱税をしていたとみられる。

逮捕容疑は２３年分の所得計約２２億７６００万円を隠し、所得税計約３億６７００万円を脱税した疑い。

所得税法違反容疑で逮捕された金重徳容疑者（同容疑者のＳＮＳより）

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