茂木氏、中ロ外相と接触＝「２国間関係を議論」

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茂木敏充外相は２３日、フィリピンの首都マニラで記者会見し、中国の王毅共産党政治局員兼外相と２２日に短時間のあいさつを交わしたと明らかにした。「２国間関係について話した。これ以上は外交上のやりとりであり、コメントは差し控えたい」と詳細は説明しなかった。

両氏は、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）関連外相会議に出席。茂木氏によると、２２日正午ごろ、一連の会合の合間に会場内ですれ違い、通訳を交えずに言葉を交わした。

両氏の対話は昨年１０月の電話会談以来。同１１月の高市早苗首相による台湾有事発言をきっかけに、日中関係が悪化して以降では初となる。茂木氏は「これからも対話を続けていく」と述べた。

中国外務省の林剣副報道局長は２３日の記者会見で「王氏が日本側と会う予定はなかったと承知している」と語った。

茂木氏はまた、ロシアのラブロフ外相とも２１日にフィリピン外相主催の夕食会で接触したと明らかにした。「旧知の仲であり、２国間関係や地域情勢について話した」と説明。その上で、日ロ関係について「厳しい状況だが、適切にマネージ（管理）することが重要だ」と強調した。

茂木敏充外相（写真左、時事）と中国の王毅共産党政治局員兼外相（ＡＦＰ時事）

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