中国にらみ連携強化＝日ソロモン首脳が会談

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高市早苗首相は２３日、南太平洋の島国ソロモン諸島のワレ首相と首相官邸で会談した。軍事的・経済的威圧を強める中国を念頭に地域情勢について議論。高市氏が進める進化版の「自由で開かれたインド太平洋（ＦＯＩＰ）」構想を踏まえ、２国間関係の強化を確認した。

高市氏は「共に強く豊かになるため、協力を積み重ねたい」と表明。ワレ氏は「就任以来、外国との関係性のリセットに励んでいる」と前置きした上で、日本との関係が良好であることについて「多としている」と語った。会談に先立ち、日本政府はソロモン諸島への開発協力として３０億円の円借款供与を決めた。

中国が太平洋島しょ国への影響力を強める中、５月に就任したワレ氏は前政権の親中路線からの軌道修正を図っている。中国が今月６日に弾道ミサイルを太平洋に向けて発射した際、ワレ氏は「友人のやることではない」と強い調子で中国を非難した。

ソロモン諸島のワレ首相（左）と握手する高市早苗首相＝２３日午後、首相官邸

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