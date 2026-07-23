大岩剛氏の監督就任決定＝森保一監督が半年間続投―サッカー日本代表

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日本サッカー協会は２３日、来年３月の国際親善試合から大岩剛氏（５４）が日本代表の指揮を執ると発表した。２０２８年ロサンゼルス五輪出場を目指すＵ２１（２１歳以下）代表監督との兼任。同日に東京都内で開いた理事会で決定した。ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３カ国大会で日本代表を率いた森保一監督（５７）は来年１～２月のアジア・カップまで続投する。

異例となる半年間の続投を挟み、大岩氏はロス五輪世代も指揮することになる。森保監督の路線を継続しつつ、若い世代の底上げを図りながら３０年Ｗ杯に向かう狙いがあるとみられる。宮本恒靖会長、森保監督らが２４日に記者会見を開く。

大岩氏はＪ１鹿島を率いた後、２１年から年代別の日本代表を指揮。２４年パリ五輪で８強入りし、続投した。

１８年夏に就任した森保監督は、初めてＷ杯２大会連続で日本代表を指揮。２２年カタール大会に続いて北中米３カ国大会でも決勝トーナメントに進出したが、１回戦でブラジルに敗れた。

◇大岩剛氏の略歴

大岩 剛氏（おおいわ・ごう）静岡・清水市商高（現清水桜が丘高）から筑波大を経て、９５年にＪリーグ名古屋入り。磐田、鹿島でもプレーし、日本代表は３試合出場。現役引退後は１１年から鹿島でコーチを務め、１７年途中に監督昇格。翌年のアジア・チャンピオンズリーグ（ＡＣＬ）で初優勝した。２１年から年代別日本代表を率い、２４年パリ五輪８強。２８年ロス五輪に向けて続投し、今年１月のＵ２３アジア・カップを制した。５４歳。静岡県出身。

◇森保一監督の略歴

森保 一氏（もりやす・はじめ）長崎日大高から８７年にマツダ（現Ｊ１広島）に入団。日本代表でボランチとして活躍し、３５試合出場１得点。９３年の「ドーハの悲劇」も経験した。０３年限りで現役を退き指導者の道へ。Ｊ１広島を３度のＪ１優勝に導いた。１８年７月にＡ代表監督就任。２１年東京五輪４位。Ｗ杯は２２年カタール大会でドイツ、スペインを破って１６強、北中米３カ国大会は３２強。５７歳。長崎市出身。

大岩剛氏

森保一氏

パリ五輪で、指示を出す大岩氏＝２０２４年７月、フランス・ナント

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