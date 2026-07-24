岡本公三容疑者死亡＝ロッド空港乱射の日本赤軍メンバー、７８歳―レバノン

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【カイロ時事】１９７２年にイスラエルのロッド空港（現ベングリオン空港）で起きた乱射事件の実行犯で、レバノンに亡命中だった日本赤軍メンバーの岡本公三容疑者＝国際手配中＝が２３日、首都ベイルート南郊で死亡した。７８歳だった。同容疑者を保護してきたパレスチナ解放人民戦線（ＰＦＬＰ）が発表した。

死因は明らかにされていない。電話取材に応じたＰＦＬＰ幹部は２３日正午（日本時間同日午後６時）ごろ死亡したと明らかにし、「高齢で体調を崩していた」と語った。首都周辺で埋葬されるという。ＰＦＬＰは声明で「パレスチナの大義のために多大な犠牲を払った闘士を悼む」と述べた。

４７年熊本県出身。鹿児島大在学中に過激派グループに加わった後、海外に活動拠点を求めて７２年２月に出国し、ＰＦＬＰと活動した。日航機「よど号」ハイジャック事件の実行メンバーで、北朝鮮で死亡したと伝えられる岡本武容疑者は実兄。

ロッド空港事件では１００人前後が死傷。実行犯は岡本容疑者ら日本人３人で、うち２人は現場で死亡した。同容疑者はイスラエルで逮捕され、終身刑で収監された。８５年にパレスチナ過激派との捕虜交換で釈放され、政治亡命者としてレバノンで生活してきた。

イスラエルを敵視するパレスチナ人やレバノン人らの間で、岡本容疑者は英雄視されてきた。ＰＦＬＰはロッド空港事件で日本赤軍と共闘関係にあり、亡命後は同容疑者の生活を支えた。２０２３年５月に東京で開かれた集会には「私はもうパレスチナ人のようです」とメッセージを寄せたが、事件への詳しい言及はなかった。

岡本公三容疑者（中央）＝2022年5月、レバノン・ベイルート（EPA時事）

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