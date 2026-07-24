初代「国家情報局長」に原和也内閣情報官＝分析の司令塔、３１日に局設置

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政府は２４日、インテリジェンス（情報収集・分析）分野の司令塔機能を担う新設の「国家情報局長」に原和也内閣情報官（５８）を起用すると発表した。発令は３１日付。国家安全保障局長と同格の位置付けとなる。７００人規模の「国家情報局」も同日発足させる。

原氏は警察庁出身で、同庁警備局長など公安畑を中心にキャリアを積んだ。木原稔官房長官は記者会見で「インテリジェンスに関する豊富な経験を有しており、職責を十分に果たすことを期待している」と語った。

情報局は５月に成立した「国家情報会議」設置法に盛り込まれたもので、現在の内閣情報調査室を格上げする形で設置される。政府内の総合調整権限が付与され、首相と関係閣僚でつくる国家情報会議の事務局を担うとともに、情報収集・分析を進める。

高市早苗首相は情報局設置などを「インテリジェンス改革の第一歩」と位置付けており、スパイ防止関連法整備や対外情報庁（仮称）創設に向け、今夏に有識者会議を設ける方針だ。

原 和也氏（はら・かずや）一橋大経済卒。９０年警察庁に入り、埼玉県警本部長、警備局長を経て、２３年６月から内閣情報官。５８歳。兵庫県出身。

原和也 新国家情報局長 （警察庁提供）

閣議に臨む高市早苗首相（中央）ら＝２４日午前、首相官邸

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