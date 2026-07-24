米新関税「遺憾」＝日米合意の税率は超えず―木原官房長官

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木原稔官房長官は２４日の記者会見で、米政府による新たな関税について「遺憾だ」と述べた。新関税は、強制労働による生産品に関する禁輸措置の不備を根拠としている。木原氏は「わが国の産業や貿易は国際的なルールにのっとっている」と強調した。一方で「日米間の昨年の（関税交渉での）合意は不変だ。米国に合意を超える追加関税を課さないことも確認している」と述べた。

新関税は、幅広い品目に１０％の関税率を上乗せする時限措置の失効に合わせ、通商法３０１条に基づき既存関税率と合わせて上限１２．５％に設定するもの。城内実経済財政担当相は閣議後会見で「国内への影響を分析する」と述べた。

米国は、過剰生産能力を理由にした関税措置を検討している。さらなる関税上乗せの恐れに関し、赤沢亮正経済産業相は「最終的にわが国の負担が増えるような結論にはならない」との見方を示した。

鈴木憲和農林水産相は「牛肉や緑茶などの一部農産品は引き続き対象外だ」と説明した。自動車も日米合意通り、１５％の関税率が維持される。

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