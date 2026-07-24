岐阜・美濃と三重・桑名で４０度台＝東海で酷暑日４日連続、国内最長記録に並ぶ―２５日も熱中症警戒・気象庁

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東海と西日本は２４日も太平洋高気圧に覆われて晴れ、気温が大幅に上がった。気象庁によると、三重県桑名市で４０．８度、岐阜県美濃市で４０．２度を観測した。東海で最高気温４０度以上の酷暑日地点が出るのは４日連続となり、国内の統計史上最長記録に並んだ。

過去最長記録は２回あり、２０１３年８月１０日から１３日までと、昨年７月３０日から８月２日まで。１３年は高知県四万十市・江川崎の観測点で連続しており、地点別の最長記録でもある。今年は岐阜県多治見市と美濃市、桑名市が３日連続となった。

２４日は酷暑日に迫る所も多く、愛知県豊田市と岐阜県郡上市・八幡、多治見市で３９．９度、名古屋市と四万十市・江川崎で３９．７度を観測した。

主要都市の最高気温は、東京都心（千代田区）３５．４度、大阪３８．２度、福岡３５．２度だった。

２５日は高気圧の中心が九州の南東沖から西へ移動するが、東・西日本は厳しい暑さが続く見込み。浜松市中央区や名古屋市、岐阜市の最高気温は３９度と予想され、関東から沖縄のほとんどの都府県に熱中症警戒アラートが出された。

気象庁＝東京都港区

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