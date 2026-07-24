いよぎんＨＤ・愛媛銀、統合合意＝来年４月、総資産１２兆円超

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愛媛県が地盤の地方銀行、伊予銀行を傘下に持ついよぎんホールディングス（ＨＤ）と愛媛銀行は２４日、２０２７年４月に経営統合することで基本合意したと発表した。「金利のある世界」が本格的に到来し、融資拡大や預金獲得の競争が激化する中、経営基盤の強化とコスト削減によって収益力の向上を目指す。単純合算で連結総資産が１２兆円を超える地銀グループが誕生する。

統合により、愛媛県内で盛んな造船や海運、製紙などの産業に対する金融サービスを強化する。両社は同日、松山市で記者会見し、いよぎんＨＤの三好賢治社長は「両社の強みを掛け合わせ、地域経済の発展に貢献する」と述べた。愛媛銀の西川義教頭取は「営業力を強化できる」との認識を示した。

愛媛銀がいよぎんＨＤの完全子会社として傘下に入る。伊予銀と愛媛銀は合併せず、それぞれの行名を維持する。いよぎんＨＤは来年６月に開催予定の定時株主総会に社名変更議案を提出する。

伊予銀行（写真右）と愛媛銀行の看板

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