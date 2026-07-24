中重レアアース５割超＝南鳥島沖試掘の成分分析―本格的な採鉱試験へ・海洋機構など

Newsfrom Japan

海洋研究開発機構などは２４日、南鳥島沖（東京都）の試掘で回収したレアアース（希土類）について、約５４％がイットリウムなどハイテク製品に欠かせない貴重な「中重レアアース」だったとする分析結果を発表した。海洋機構などは来年２月から本格的な採鉱試験を実施し、「産業的規模でのレアアース生産プロセスを検証する」としている。

中重レアアースは、希土類のうち原子量が比較的重いグループ。電気自動車（ＥＶ）の駆動モーター用磁石などハイテク製品に不可欠な金属だが、中国への依存度が高いことから国産化が期待されている。

試掘は１～２月、南鳥島周辺の排他的経済水域（ＥＥＺ）で実施。海洋機構の地球深部探査船「ちきゅう」からパイプを約５６００メートル延ばし、海底から約５０トンの泥を回収した。

泥に含まれていたレアアースを分析したところ、発光ダイオード（ＬＥＤ）や半導体の製造に欠かせないイットリウムが最も多く、２９．９％を占めた。原子炉の制御に用いるガドリニウム（４．９％）やＥＶ用モーターに使うジスプロシウム（４．６％）なども含まれ、全体の約５４％が極めて希少価値の高い中重レアアースだった。

残りの約４６％は軽レアアースで、強力な永久磁石の原料になるネオジムは１８．４％だった。レアアース鉱石には放射性物質が含まれることが多いが、回収された泥からは有害物質や放射性物質について有意な数値は検出されなかったという。

南鳥島沖の海底からレアアースを含んだ泥を回収する様子（ＳＩＰ・海洋研究開発機構提供）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]