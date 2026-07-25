どこでも「涼」を＝ポータブルクーラー人気

Newsfrom Japan

日本各地が最高気温４０度以上の酷暑に見舞われる中、どこでも使える「ポータブルクーラー」の人気が高まっている。工事不要の手軽さや手頃な価格が受け、２台目、３台目のエアコンとして需要が拡大。メーカーや小売店は品ぞろえを増やし、持ち運べる「涼」をアピールしている。

ビックカメラ有楽町店（東京都千代田区）では、３万～５万円台の商品が売れ筋だ。エアコンは省エネ基準厳格化で値上がりが予想される「２０２７年問題」を前に、駆け込み需要の真っ最中。設置工事は足元で約１カ月待ちという。一方、ポータブルクーラーは室外機不要で、ダクト（管）を窓に取り付けるだけのタイプが主流。担当者は「すぐに冷房が必要な方にひとまず案内している」と話す。

台所や洗面所など冷房のない部屋に置く人も増えている。「ドン・キホーテ」を運営するパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（ＨＤ）によると、エアコン普及が進んでいない北海道で特に売れ行きが好調という。

新規参入も相次ぐ。ビックカメラが昨年、プライベートブランド（ＰＢ）のポータブルクーラーを発売したのに続き、今年はニトリＨＤが取り扱いを開始。シャープも空気清浄機能が付いた想定価格９万円台の高性能タイプを初めて投入した。

一般的にエアコンより省エネ性能は劣るものの、「想定よりも早めに完売する可能性がある」（ニトリＨＤ）と期待は大きい。「ドンキ」の担当者は、「今後は価格競争も激化するだろう。差別化が必要になる」と話している。

ビックカメラ有楽町店のポータブルクーラー売り場＝２１日、東京都千代田区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]