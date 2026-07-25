外国語指導助手ら壮行会＝印から定期派遣２年目

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【ニューデリー時事】ニューデリーの日本大使館で２４日、日本政府の外国青年招致事業（ＪＥＴプログラム）に基づきインドから派遣される外国語指導助手（ＡＬＴ）らの壮行会が開かれた。

日印交流の発展に伴い昨年からＡＬＴの定期派遣がスタートし、今年で２年目。今回ＡＬＴ２２人と自治体の国際交流員（ＣＩＲ）４人が北海道から熊本まで１７都道府県に滞在し、学校や地域で英語教育や国際交流活動を担うことになった。派遣期間は最大５年。

ＡＬＴとして東京に赴任予定のプルバスリ・ダスさん（２６）は、英語を教えるだけが役割ではなく「両国をつなぐ強固な懸け橋」になると強調。新たな生活を楽しみたいと語った。北海道日高町に赴くＣＩＲのジョシ・スプリヤさん（３５）は「一期一会を大切に、日印交流に微力ながら貢献したい」と、流ちょうな日本語であいさつした。

２４日、インド・ニューデリーの日本大使館で開かれた外国語指導助手（ＡＬＴ）らの壮行会

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