酷暑日５日連続、史上最長記録＝山梨と東海、５県６地点で４０度台―熱中症防止を・気象庁

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関東から沖縄は２５日、太平洋高気圧の影響で晴れ、東海を中心に気温が大幅に上がった。気象庁によると、岐阜県美濃市で４０．８度、同県多治見市で４０．７度、三重県桑名市で４０．６度、浜松市中央区で４０．３度、甲府市と愛知県豊田市で４０．０度を観測した。国内で最高気温４０度以上の酷暑日は５日連続となり、史上最長記録を更新した。

これまでの最長は４日連続で、２０１３年８月１０～１３日と、昨年７月３０日～８月２日の２回。観測地点別では１３年の高知県四万十市・江川崎の連続４日が最長記録で、今年は美濃市と桑名市が並んだ。

甲府市は東海以外で今年初めて酷暑日となった。酷暑日に近い所も多く、名古屋市や四万十市・江川崎で３９．８度、岐阜市で３９．７度、京都市で３９．２度を観測。主要都市は東京都心（千代田区）が今年最高の３７．１度、大阪市が３７．８度、福岡市が３６．０度となった。

２６日は名古屋市や岐阜市で最高気温が３８度と予想される。神奈川から沖縄までの大半の府県に熱中症警戒アラートが出され、同庁は外出を控え、水分補給や冷房の使用で熱中症を防ぐよう呼び掛けている。

厳しい日差しの中、名古屋市内の道路では蜃気楼（しんきろう）の一種「逃げ水」が見られた＝２５日午後、名古屋市中区

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