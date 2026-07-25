「悲しみ決して癒えない」＝追悼式、遺族ら献花―２６日、相模原殺傷１０年

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相模原市の障害者施設「津久井やまゆり園」で入所者１９人が殺害された事件から２６日で１０年となるのを前に、神奈川県などは２５日、市内で追悼式を開いた。遺族や園関係者ら１８７人が参列し、犠牲者を悼んだ。

追悼式は園内で例年行われていたが、１０年の節目に多くの人に参列してもらうため、今年は市内にあるより広い施設で実施した。壇上には入所者らが折り紙で作った１９色のやまゆりの花と、それを取り囲む白い花が飾られた。

永井清光園長（５６）は追悼の辞で「この深い悲しみは１０年という長い年月が流れた今でも、決して癒えることはない。皆さんに出会えたこと、同じ時代を生きたことに心から感謝する」と述べた。隣では入所者でつくる自治会会長の島田昌尚さん（５６）が相づちを打つように声を出した。事件当時から家族会会長を務める大月和真さん（７６）は「遺族控室で聞いた悲しみの声が脳裏によみがえる。心より冥福を祈り、ご遺族もどうか心安らかな日々を」と話した。

式後には遺族らが献花した。相模原市身体障害者連合会会長の小出庄作さん（８３）は「まだ差別はなくなっていない。障害者に関する取り組みをもっと知らせることが大事だ」と訴えた。

黒岩祐治知事は式後の会見で「共に生きる社会を目指してきたが、道半ばにも行っていない。闘い続けるしかない」と障害者福祉推進の決意を新たにした。会見後、追悼式があった施設内では県主催の「誓いの集い」が開かれ、障害者福祉の専門家らが福祉の在り方について議論した。

障害者施設「津久井やまゆり園」入所者殺傷事件の犠牲者追悼式で、黙とうする参列者ら＝２５日午後、相模原市中央区

障害者施設「津久井やまゆり園」入所者殺傷事件の犠牲者追悼式で、追悼の辞を読む永井清光園長（右）と入所者でつくる自治会会長の島田昌尚さん（中央）＝２５日午後、相模原市中央区

障害者施設「津久井やまゆり園」入所者殺傷事件の犠牲者追悼式後、記者会見する神奈川県の黒岩祐治知事（左）ら＝２５日午後、相模原市中央区

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