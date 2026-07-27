「松橋事件」、遺族側全面勝訴＝県警の捜査も「違法」判断―国と連帯し２３８０万円・福岡高裁

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熊本県宇城市（旧松橋町）で１９８５年、男性が刺殺された「松橋事件」で服役後、再審無罪が確定した宮田浩喜さん＝死去＝の遺族が国と県に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が２７日、福岡高裁であった。岡田健裁判長は、国にのみ賠償を命じた一審熊本地裁判決を取り消し、国と県に連帯して計約２３８０万円を支払うよう命じた。

岡田裁判長は、起訴を取り消すなどしなかった検察官の義務違反に加え、一審が否定した県警の捜査の違法性を認定。遺族側の全面勝訴となった。

判決はまず、宮田さんを「有罪」とした証拠について、「実質的に捜査段階の自白のみ」と指摘。再審無罪判決の確定で、「自白は裏付けとなる証拠を欠き、客観証拠と矛盾するもので、信用性がないことは明らか」と述べた。

その上で、宮田さんが最初に自白した警察官の任意の取り調べについて検討。計９日にわたって計約８１時間行われ、宮田さんが犯人だとする予断に基づき、自白をさせることが目的だったと認められるとし、「任意捜査の限度を超え違法」と判断した。

検察官については、宮田さんが「凶器に巻き付けた後、燃やした」と供述していた布片が実際には残っていたことを公判段階で把握できたと指摘。起訴を取り消す義務に違反したと判断した上で、「意図的であれば犯罪的行為とすら言い得る。過失だとしても甚だしい職務怠慢」と非難した。

判決後、記者会見した原告側弁護団共同代表の斉藤誠弁護士は「任意と称し、実は強制的な取り調べがあったことを控訴審判決ははっきりと断罪した」と評価した。

熊本県警の話 判決内容を精査し、今後の対応を検討する。

熊本地検の話 判決の内容を精査し、関係機関や上級庁と協議の上で適切に対応する。

「松橋事件」の控訴審判決後、「再び勝訴」と書かれた紙を掲げる弁護士＝２７日午後、福岡市中央区

「松橋事件」の控訴審判決後、記者会見する弁護団の斉藤誠共同代表＝２７日午後、福岡市中央区

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