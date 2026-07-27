大分・日田で４０．０度観測＝九州で史上初酷暑日―気象庁

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東海と西日本は２７日も九州西方沖に中心がある高気圧に覆われ、晴れて気温が大幅に上がった。気象庁によると、大分県日田市で午後３時半に４０．０度を観測した。九州で最高気温４０度以上の酷暑日が出るのは統計史上初めて。国内の今年の酷暑日は６日目となった。

酷暑日に迫る所も相次ぎ、福岡県久留米市で３９．８度、高知県四万十市・江川崎で３９．６度、福岡県朝倉市で３９．２度、広島県安芸太田町で３９．１度となった。

大分地方気象台によると、九州地方が高気圧に覆われ、強い日射の影響を受けたことなどで高温になったとみられる。大分市は今後１週間、最高気温が３５度以上の猛暑日が続く見込みで、同気象台の担当者は「引き続き熱中症対策をしてほしい」と話した。

主要都市の最高気温は、東京都心（千代田区）３０．７度、名古屋市３６．１度、大阪市３６．７度、福岡市３５．９度。

２８日も九州地方は高気圧に覆われ晴れる所が多い見込みで、西日本を中心にほとんどの都府県に熱中症警戒アラートが出された。

気象庁＝東京都港区

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