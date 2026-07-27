作家の東野圭吾さん死去、６８歳＝「白夜行」、「容疑者Ｘの献身」

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「白夜行」「容疑者Ｘの献身」などのベストセラーで知られ、ミステリー界をけん引した直木賞作家の東野圭吾（ひがしの・けいご）さんが２３日未明、大腸がんのため死去した。６８歳だった。葬儀は近親者で済ませた。

１９５８年、大阪市生まれ。大阪府立大卒業後、エンジニアとして勤務しながら、８５年に「放課後」で江戸川乱歩賞を受賞してデビューした。９９年「秘密」で日本推理作家協会賞、天才物理学者が活躍する「ガリレオ」シリーズの一作である「容疑者Ｘの献身」で２００６年に直木賞と本格ミステリ大賞を受賞した。

重厚な人間ドラマと鮮やかな謎解きを盛り込んだミステリーでベストセラーを連発した。「ガリレオ」シリーズは福山雅治さん主演でドラマ・映画化されたほか、多くの作品が映像化され人気作家として不動の地位を築いた。

２３年には著作の刊行が１００冊に達し、国内累計発行部数が１億部を突破した。作品は４１の国と地域で翻訳され、国際的に権威ある米エドガー賞、英ダガー賞にもノミネートされた。「ナミヤ雑貨店の奇蹟」で中央公論文芸賞、「祈りの幕が下りる時」で吉川英治文学賞を受賞。今年８月には「ガリレオ」シリーズの最新作「永遠の記憶」の発売が控えていた。

２３年に紫綬褒章を受章、菊池寛賞を受賞した。０９～１３年には日本推理作家協会理事長を務めた。

東野圭吾さん

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