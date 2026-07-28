中国ＢＹＤ、軽ＥＶ発売＝初の日本専用設計車で攻勢

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中国の電気自動車（ＥＶ）最大手、比亜迪（ＢＹＤ）の日本法人は２８日、日本の軽自動車規格に対応したＥＶ「ＲＡＣＣＯ（ラッコ）」を発売した。同社初の日本専用設計車で、広い室内が特長。人気の高い軽自動車に独自モデルを投入し、日本市場に攻勢をかける構えだ。

価格は最安グレードが２１４万５０００円。国の補助金１５万円を適用すると１９９万５０００円で、１００万円台に抑えた。販売目標は年間１万台。ＢＹＤジャパン（横浜市）の劉学亮社長は発表会で「今までにない便利さ、楽しさを私たちの技術で日本の皆さまに届けたい」と述べた。

ラッコは、車高が１．８メートルと高く、幅も１．４７５メートルあり、広い車内空間を確保した。後部座席には、ファミリー層に根強い人気のスライドドアを採用。充電１回当たりの航続距離はグレードによって異なるが、「２００」が２１０キロメートル、「３００プラス」と「３００プレミアム」は３２０キロメートル走ることができる。

中国の比亜迪（ＢＹＤ）が発売した軽ＥＶ「ＲＡＣＣＯ（ラッコ）」とＢＹＤジャパンの劉学亮社長（左端）。中央は俳優の広瀬アリスさん＝２８日午前、東京都港区

中国の比亜迪（ＢＹＤ）が発売した軽ＥＶ「ＲＡＣＣＯ（ラッコ）」＝２８日午前、東京都港区

中国の比亜迪（ＢＹＤ）の軽ＥＶ「ＲＡＣＣＯ（ラッコ）」の発表会であいさつするＢＹＤジャパンの劉学亮社長＝２８日午前、東京都港区

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