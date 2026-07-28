海保、同志社国際高校を捜索＝遺族が告訴、業過致死容疑など―沖縄・辺野古転覆事故

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沖縄県名護市の辺野古沖で小型船２隻が転覆し、同志社国際高校（京都府京田辺市）の女子生徒ら２人が死亡した事故で、第１１管区海上保安本部（那覇市）が２５日に業務上過失致死容疑などで同校を家宅捜索していたことが２８日、分かった。学校法人同志社が明らかにした。

関係者によると、遺族が同校の関係者を刑事告訴していた。

同法人は「事態を厳粛に受け止め、当局による要請に全面的に協力してまいります。関係者の皆さまに多大なご心配とご迷惑をおかけし、深くおわび申し上げます」とのコメントを出した。海保は今後、押収した資料などを分析し、実態解明を進める。

事故は３月１６日、米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の移設工事が進む辺野古沖で発生。平和学習に訪れた同校の生徒１８人と乗組員３人が分乗した「不屈」「平和丸」が転覆し、「不屈」船長の金井創さん（７１）と女子生徒（１７）が死亡するなどした。

第１１管区海上保安本部が同月２０日、船を運航していた市民団体「ヘリ基地反対協議会」の事務所（名護市）などを家宅捜索していた。また、国土交通省は５月、海上運送法違反容疑で、死亡した金井船長を刑事告発している。

同志社国際高校＝３月１６日、京都府京田辺市

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