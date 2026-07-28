高木美帆さんに国民栄誉賞＝五輪スケート、８月４日に表彰式

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政府は２８日、スピードスケート五輪メダリストの高木美帆さん（３２）への国民栄誉賞授与を決定した。表彰式を８月４日に首相官邸で開く。木原稔官房長官が発表した。

木原氏は記者会見で、高木さんの業績について「長きにわたり第一人者として活躍し、歴史に残る快挙を成し遂げ、国民に広く夢と感動を、社会に明るい希望と勇気をもたらした」と強調。「次世代アスリートへの影響を含め、わが国のスポーツ振興に大きな意義がある」と語った。

高木さんは北海道幕別町出身。１５歳で２０１０年のバンクーバー冬季五輪に初出場。１８年平昌五輪は団体追い抜き、２２年北京五輪は１０００メートルで金メダルを獲得。２６年ミラノ・コルティナ五輪を含め、メダル獲得数は夏冬通じて日本女子最多の１０個。今年４月に現役を引退した。

国民栄誉賞はこれまでにスポーツや芸能などの分野で２７人と１チームに授与されている。高木さんは個人として２８人目。女性アスリートでは００年の高橋尚子さん（マラソン）、１１年のサッカー女子ワールドカップ日本代表「なでしこジャパン」、１２年の吉田沙保里さん（レスリング）、１６年の伊調馨さん（同）に続いて５件目となる。

五輪メダリストの高木美帆さん

記者会見する木原稔官房長官＝２８日午前、首相官邸

閣議に臨む高市早苗首相（中央）ら＝２８日午前、首相官邸

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