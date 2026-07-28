フードバンクを初認証＝東京・兵庫など４団体―消費者庁

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企業などから余った食品などを寄付してもらい生活困窮者の支援団体に無償提供する「フードバンク」について、消費者庁は２８日、東京と山梨、兵庫、福岡の４団体を認証したと発表した。国の認証制度が４月に導入され、認証フードバンク第１弾となった。

消費者庁によると、食品業界では賞味期間の３分の１以内に小売店に納品する商習慣「３分の１ルール」があり、食品ロスの一因となっていると指摘されている。フードバンクへの寄付を促進することで食品ロス削減につながると期待される一方、転売や食中毒などを懸念する声があり、消費者庁事務局が団体の管理態勢や衛生環境などを審査し認証する制度が設けられた。

第１弾の認証フードバンクは、「セカンドハーベスト・ジャパン」（東京都台東区）、「フードバンク山梨」（山梨県南アルプス市）、「フードバンク関西」（神戸市）、「フードバンク福岡」（福岡市）。

黄川田仁志消費者担当相は同日の閣議後記者会見で、「食品ロス削減と食品寄付促進の取り組みがより一層広がることを期待する」と話した。

セカンドハーベスト・ジャパンの芝田雄司代表は取材に「認証は信頼性の向上につながる。食品をしっかりと管理し、届ける活動をやっていきたい」と述べた。フードバンク関西の担当者も「必要とする人に届けるための第一歩だ」と意気込んだ。

「フードバンク」について記者会見する黄川田仁志消費者担当相＝２８日午前、東京都千代田区

消費者庁が入る中央合同庁舎第４号館＝東京都千代田区

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