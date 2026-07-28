高知・黒潮町で４０．７度観測＝四国で今年初酷暑日―西日本など今後２週間警戒・気象庁

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西日本は２８日、九州西方沖に中心がある高気圧に覆われて晴れ、気温が大幅に上昇した。気象庁によると、高知県黒潮町で午後２時３８分に４０．７度を観測した。四国で最高気温４０度以上の酷暑日は今年初めて。国内の今年の酷暑日は７日目となった。

九州や中国、近畿付近も酷暑日に迫る所があり、宮崎市の宮崎空港で３９．６度、広島県大竹市で３９．５度、津市で３９．４度、奈良県十津川村で３９．１度を観測した。

今月下旬の高温は、本州付近の高気圧の上に大陸からのチベット高気圧が重なったのが要因。晴れて日射が強かった上、下降気流が強まり、東海を中心に暖気が蓄積した。関東甲信では８月２日ごろまで、東海と西日本、奄美地方では今後２週間、３５度以上の猛暑日になる所が多い見込み。西日本を中心に酷暑日地点が出る可能性もある。

同庁異常気象情報センターの経田正幸所長は「７月下旬から８月上旬にかけては、１年でも最も気温が高い時期になる」として、十分な暑さ対策、熱中症対策をするよう呼び掛けている。

高知県黒潮町の入野海岸＝資料

東海地方を中心に高温となった要因を説明する気象庁異常気象情報センターの経田正幸所長＝２８日午後、東京都港区

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