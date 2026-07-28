板東英二さん死去、８６歳＝甲子園の大投手、タレント

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高校野球やプロ野球中日で投手として活躍し、引退後はタレントとして人気があった板東英二（ばんどう・えいじ）さんが２２日、慢性心不全のため死去した。８６歳だった。旧満州（中国東北部）生まれ。葬儀は家族のみで執り行った。

徳島商高のエースとして甲子園大会に出場。１９５８年夏の全国選手権準々決勝で富山・魚津高の村椿輝雄投手と延長１８回を投げ合う（引き分け再試合）など、甲子園を沸かせた。この大会では準優勝。現在も破られていない１大会８３奪三振の記録もつくった。

５９年に中日入団。主に救援投手として活躍し、通算１１年で７７勝６５敗、防御率２・８９の成績を残した。オールスター戦にも３回出場した。

６９年限りで現役引退した後は、野球解説とともにテレビ番組の司会などで活躍。軽妙な語り口で人気があり、ドラマや映画にも出演する多芸ぶりを発揮していた。

板東英二さん

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