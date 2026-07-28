熊本で震度７＝「有明・八代海」に津波注意報
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２８日午後４時２７分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする地震があり、同県宇城市と氷川町で震度７の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１０キロ。地震の規模（マグニチュード＝Ｍ）は７．１と推定される。
同庁は福岡、佐賀、長崎、熊本４県沿岸の「有明・八代海」に津波注意報を出した。同日午後５時半から記者会見する。
原子力規制庁によると、九州電力玄海原発（佐賀県）、同川内原発（鹿児島県）、四国電力伊方原発（愛媛県）で異常は確認されていない。
熊本県では２０１６年に「熊本地震」が発生。４月１４日のＭ６．５の地震では益城町で震度７、同月１６日のＭ７．３の地震では同町と西原村で震度７を観測した。
主な各地の震度は次の通り。
震度７＝熊本県宇城市、氷川町
震度６強＝熊本市、熊本県八代市、宇土市、美里町、益城町
震度６弱＝熊本県合志市、大津町、西原村、御船町、上天草市、芦北町
震度５強＝熊本県山鹿市、長崎県南島原市、鹿児島県薩摩川内市
震度５弱＝熊本県玉名市、長崎県雲仙市、鹿児島県阿久根市、福岡県柳川市、佐賀県神埼市、宮崎県延岡市。
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