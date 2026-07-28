高市首相「夜を徹し救命救助」＝熊本地震で非常災害本部

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政府は２８日、熊本県で震度７の揺れを観測した地震の発生を受け、高市早苗首相をトップとする非常災害対策本部を設置した。首相は同日夜に開いた第１回会議で「政府が総力を挙げて対策を講じる必要がある」と表明。「被害状況の把握と被災者の救命、救助に夜を徹して取り組んでほしい」と強調した。

首相は「建物倒壊や道路の損壊、火災など大規模被害が確認されている」と説明。食料や水などの必需品、熱中症対策のための簡易型クーラーや電源車を被災者に確実に届け、「良好な避難環境」を確保するよう指示した。

首相は「今後１週間程度は最大震度７程度の地震の発生に注意してほしい」と呼び掛け、「高市内閣でできることは全てやる」と語った。

首相は熊本県の木村敬知事に電話し、「政府として全力で支援を行う」と伝えた。

小泉進次郎防衛相は陸海空３自衛隊が連携し、人命救助を最優先とした活動を実施することなどを指示。航空自衛隊のＦ２戦闘機などが情報収集に当たった。

政府は地震発生を受け、首相官邸の危機管理センターに官邸対策室を設置。関係省庁の局長級による「緊急参集チーム」を招集したほか、内閣府の調査チームを被災地に派遣した。

非常災害対策本部会議で発言する高市早苗首相（右から２人目）＝２８日午後、首相官邸

熊本県で震度７の揺れを観測した地震を受けて政府が開いた非常災害対策本部会議＝２８日午後、首相官邸

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