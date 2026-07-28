高市首相「夜を徹し救命救助」＝熊本地震で非常災害本部
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政府は２８日、熊本県で震度７の揺れを観測した地震の発生を受け、高市早苗首相をトップとする非常災害対策本部を設置した。首相は同日夜に開いた第１回会議で「政府が総力を挙げて対策を講じる必要がある」と表明。「被害状況の把握と被災者の救命、救助に夜を徹して取り組んでほしい」と強調した。
首相は「建物倒壊や道路の損壊、火災など大規模被害が確認されている」と説明。食料や水などの必需品、熱中症対策のための簡易型クーラーや電源車を被災者に確実に届け、「良好な避難環境」を確保するよう指示した。
首相は「今後１週間程度は最大震度７程度の地震の発生に注意してほしい」と呼び掛け、「高市内閣でできることは全てやる」と語った。
首相は熊本県の木村敬知事に電話し、「政府として全力で支援を行う」と伝えた。
小泉進次郎防衛相は陸海空３自衛隊が連携し、人命救助を最優先とした活動を実施することなどを指示。航空自衛隊のＦ２戦闘機などが情報収集に当たった。
政府は地震発生を受け、首相官邸の危機管理センターに官邸対策室を設置。関係省庁の局長級による「緊急参集チーム」を招集したほか、内閣府の調査チームを被災地に派遣した。
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