最低賃金、１１７６円に＝目安「５５円」、前年度は下回る―厚労省審議会

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中央最低賃金審議会（厚生労働相の諮問機関）は２８日、２０２６年度の最低賃金について、引き上げ額の目安を全国平均５５円（４．９％増）とするよう答申した。目安通り改定されれば、時給は平均１１７６円（現在は１１２１円）となる。物価高は続いているものの、物価上昇率は昨年同時期よりも鈍化していることなどを踏まえ、引き上げ額は過去最大だった前年度の目安（６３円）を下回った。

最低賃金は、パートやアルバイトを含む全ての労働者に対し、雇い主が支払わなければならない賃金の下限額。中央審議会の答申を踏まえ、今後、都道府県ごとの地方審議会がそれぞれ改定額を決める。

目安は、各都道府県をＡ～Ｃの３ランクに分けて提示。経済力の高いＡランクは東京都、大阪府など６都府県で５４円（前年度６３円）、Ｂランク（同６３円）とＣランク（同６４円）の目安は５６円。大都市に比べて最低賃金の水準が低い地方を底上げし、地域間格差を縮小するため、ＢランクとＣランクの引き上げ額がＡランクを上回った。都市部より地方の方が相対的に人手不足感が強いことも考慮した。

中央最低賃金審議会（厚生労働相の諮問機関）の小委員会＝２８日午前、東京都港区

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