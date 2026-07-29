死亡１２人、心肺停止６人＝イオンと日本製紙工場で死者８人―８８００人避難・熊本震度７

Newsfrom Japan

熊本県内で最大震度７を観測した地震で、県災害対策本部は２９日、午後２時時点で１２人が死亡し、６人が心肺停止状態だと発表した。うち被災したイオンモール熊本（嘉島町）で３人、日本製紙八代工場（八代市）で５人の死亡が確認された。被害の全容は明らかになっておらず、警察や消防、自衛隊は安否不明者の捜索を続けている。

高市早苗首相は同日午前、関連の調査中も含め死者は１３人に上ると述べた。

地震は２８日午後４時２７分ごろ起きた。熊本県熊本地方を震源とし、宇城市と氷川町で震度７、八代や熊本両市などで同６強の揺れを観測した。

県災害対策本部によると、イオンモール熊本では約２００人が建物から避難した後に爆発が起き、２階部分が崩落。建物内部に取り残されている人が他にもいるといい、呼び掛けに反応があった箇所を中心に捜索が行われている。１０人が救助されたが、３人が死亡、１人が心肺停止で、１人は状態不明という。

日本製紙八代工場でも煙突が倒壊し、１１人が閉じ込められた。７人を救助したが、うち５人は死亡した。残る４人の安否は不明。

避難所は４３２カ所開設され、避難者は８８８６人に上る。多数の家屋が倒壊し、１１９番通報が１３５４件あった。うち火災などの出動要請は３９３件だった。

宇城市や宇土市、八代市、氷川町などの少なくとも６万５０００戸で断水した。停電は約３万４８８０戸に及んだ。最高気温が３５度以上の日が今後も続くと予想され、熱中症への警戒が呼び掛けられた。

熊本県では２０１６年４月１４日と同１６日にも、それぞれ最大震度７の揺れを観測した。気象庁は、今回の地震発生後１週間程度は最大震度７程度の地震に注意するよう呼び掛けている。

爆発で建物が激しく損傷した「イオンモール熊本」に集まった警察官と消防隊員ら＝２９日午前、熊本県嘉島町

爆発で建物が激しく損傷した「イオンモール熊本」と周辺の道路＝２９日午前、熊本県嘉島町

爆発で建物が激しく損傷した「イオンモール熊本」＝２９日午後、熊本県嘉島町

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]